Doña Betsaida Gutiérrez Rodriguez, 72, Longtime Jamaica Plain Activist

The following was provided by the family of Doña Betsaida Gutiérrez Rodriguez:

Doña Betsaida Gutiérrez Rodriguez, 72, passed away on June 24, 2024. She was born in Coamo Arriba in Puerto Rico on June 12, 1952 to the late Emiliana Alvarado and Antonio Rodriguez Torres, and had fourteen siblings. She was the mother of Nancy Rodriguez, and an ‘adopted mother’ to the Fernandez family children and many others. She also leaves behind many nieces and nephews.



At the age of 18 Betsaida moved to Boston, for more opportunities. Her first jobs included cutting fabric at a clothing factory in Chinatown and doing secretarial work in the Boston area. When she was in her thirties, she started her career in community service and community organizing in Jamaica Plain. She first worked at City Life/Vida Urbana as a community organizer, helping to produce the bilingual newspaper CommUnity News/Noticias de la Comunidad, and teaching first-time home buying classes to hundreds of Spanish-speaking community members.

Then, at Jamaica Plain Neighborhood Development Corporation (JPNDC), she worked as a community organizer, advocating for the preservation and new development of affordable housing options in Jamaica Plain. Her work was instrumental in building two cooperative housing communities. She then worked as a family advocate at ABCD/JP Head Start working to ensure that families were full partners in their children’s development and learning. While working, she also earned a bachelor’s degree in human services from Cambridge College.

For her last job, she worked as the first coordinator of the Jamaica Plain chapter of MatchUp, focusing on connecting elder community members with volunteers. She was particularly successful with outreach to the Latino community through programs such as the medical escort program that provided bilingual volunteers to accompany elders with limited English to medical appointments.

Betsaida also served on many community organizations including the Community Advisory Board at the Southern Jamaica Plain Community Health Center for 20 years. She was an elected member of the Jamaica Plain Neighborhood Council. Most recently, she was active with the Friends of Blessed Sacrament, an advocacy group for affordable housing in Jamaica Plain.

In 2010, the affordable housing building developed by JPNDC at the former Blessed Sacrament Church site was named the Doña Betsaida Gutiérrez Cooperative in honor of her many years of work and advocacy. She found many more ways to work for the causes she supported – peace, women’s rights, racial justice, gender rights and more. She was a proud Boricua and focused her education and organizing efforts on the Latino community. She has left us a huge legacy of her work for justice in the Jamaica Plain community and the world.

Betsaida was a longtime gardener at the Southwest Corridor Community Farm and for more than 4 decades shared her experience, knowledge, and love of growing food with her fellow gardeners. She also enjoyed reading, writing poetry, cooking, making jewelry, and listening to the music of Celia Cruz, Hector Lavoe and El Gran Combo. Her travels took her to Cuba, Louisiana, Florida, New York, Washington DC and back home to visit family in Puerto Rico. She also loved spending time with her many friends of all ages from JP and beyond.

The visiting hours will be held at Mann and Rodgers 44 Perkins Street, Jamaica Plain, MA 02130 on Sunday, July 7th, from 5 pm to 8 pm. Live stream will be available (https://www.mannandrodgers.com). The funeral service will be held on Monday, July 8th starting at 11am at the same location. Live stream will be available (https://www.mannandrodgers.com). She will be buried at New Calvary Cemetery in Roslindale. Help us Pay Tribute to Doña Betsaida Gutiérrez https://gofund.me/6318adfb

Doña Betsaida Gutiérrez falleció el 24 de junio de 2024 a sus 72 años de edad. Nació en Coamo Arriba, Puerto Rico el 12 de junio de 1952, sus padres Emiliana Alvarado y Antonio Rodriguez (fallecidos). Ella tuvo 14 hermanos. Era la madre de Nancy Rodriguez y una ‘madre adoptiva’ de los niños de la familia Fernandez y de muchos más. También le sobreviven muchos sobrinos y sobrinas.

A los 18 años, Betsaida se mudó a Boston para buscar más oportunidades. Sus primeros trabajos incluyeron cortar telas en una fábrica de ropa de Chinatown y luego como secretaria en Boston. Cuando tenía treinta y tantos años ella comenzó su carrera en el servicio comunitario y organización comunitaria en Jamaica Plain. Empezó este trabajo en City Life/Vida Urbana en el papel de organizadora comunitaria, ayudando en la producción de un periódico bilingüe, CommUnity News/Noticias de la Comunidad, y enseñando cursos en español para compradores de vivienda por primera vez.

Luego en la Corporación de Desarrollo Vecinal de Jamaica Plain (JPNDC), ella trabajó como organizadora comunitaria, defendiendo la preservación y el desarrollo de opciones para viviendas asequibles. Tuvo un papel esencial en la construcción de dos comunidades para vivienda cooperativa. A continuación, trabajó como defensora de la familia en ABCD/JP Head Start para garantizar que las familias participaran plenamente en el desarrollo y el aprendizaje de sus hijos. Mientras trabajaba, se licenció en Servicios Humanos en el Cambridge College.

En su último trabajo, fue la primera coordinadora de la sección de Jamaica Plain de MatchUp, una organización que unió a voluntarios con personas mayores. Tuvo mucho éxito con sus interacciones con la comunidad latina, organizando un programa que conecta voluntarios bilingües con personas mayores con un manejo limitado del idioma inglés para acompañarlos en sus citas médicas.

Betsaida también participó en muchas organizaciones comunitarias, incluido el Comité de Asesoría Comunitaria del Southern Jamaica Plain Health Center por 20 años. Fue miembro electo del Jamaica Plain Neighborhood Council. Más recientemente, ella participó activamente con los Amigos del Blessed Sacrament, un grupo de defensa de la vivienda asequible en Jamaica Plain.

En 2010, el edificio con apartamentos asequibles desarrollado por JPNDC en el sitio de la Iglesia Blessed Sacrament fue nombrado en su honor (La Cooperativa Doña Betsaida Gutiérrez) por sus muchos años de trabajo y defensa. Ella siempre encontró nuevas maneras para trabajar por muchas de las causas que ella apoyó – la paz, los derechos de la mujer, los derechos de género, y más. Era una boricua orgullosa y dedicó su trabajo como organizadora y educadora en la comunidad Latina. Nos ha dejado un enorme legado de su trabajo por la justicia en la comunidad de Jamaica Plain y en el mundo.

Betsaida fue una jardinera de mucho años en el Jardín Comunitario De Southwest Corridor y por más de 40 años ella compartió su experiencia, su conocimiento y su pasión por cultivar alimentos con sus compañeros en el jardín. Disfrutó de la lectura, la escritura de poesía, la cocina, y la fabricación de joyas. A ella le encantó escuchar la música de Celia Cruz, Hector Lavoe y El Gran Combo. Viajó a Cuba, Louisiana, Florida, Nueva York, Washington DC y a Puerto Rico para visitar a la familia. A ella también le encantó pasar tiempo con sus muchos amigos de todas las edades de Jamaica Plain y más allá.

Las horas de visita se llevarán a cabo en la casa funeraria Mann y Rodgers (44 Perkins Street, Jamaica Plain, MA 02130) el domingo 7 de julio entre las 5 y las 8 de la noche. Transmisión en vivo estará disponible (https://www.mannandrodgers.com). Su funeral se celebrará el lunes 8 de julio a las 11 de la mañana en el mismo lugar. Transmisión en vivo estará disponible (https://www.mannandrodgers.com). Será enterrada en el cementerio de New Calvary en Roslindale.